Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы разрешить конфликт на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. В частности, по его словам, он потребовал бы заключить сделку, заявив российской стороне, что в противном случае США дадут Украине «очень многое, больше, чем у них когда-либо было». Украинский президент Владимир Зеленский усомнился, что конфликт можно прекратить за один день. Схожую точку зрения выразили и в Москве.