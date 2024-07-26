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Песков назвал катастрофой для будущего уровень рождаемости в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает многодетных матерей героинями. По его словам, Россия близка к катастрофе из-за низкого коэффициента рождаемости — 1,4.

Источник: РИА "Новости"

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», — сказал Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Официальный представитель Кремля также отметил, что многодетные матери — это герои страны. По его словам, у героизма может быть много лиц. «Герой этот может быть героем специальной военной операции. И героем этим может быть очкарик-ботаник, который изобрел лекарство от рака. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд», — рассказал господин Песков.

демография