Власти Пермского края объявили о ликвидации деревни Сибирь

Краевые власти приняли решение об упразднении деревни Сибирь. Информация об этом появилась в телеграм-канале совета представительных органов муниципальных образований Прикамья «На местах».
«Депутаты Думы Добрянского городского округа приняли решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим» — уточнили в посте.
Это связано с тем, что на данный момент в деревне Сибирь нет постоянно проживающих. Деревня используется только в качестве дачных домиков. Однако дачники требуют от властей содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры на должном уровне. Объединение двух населенных пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания.
В скором времени будет подготовлен документ об административно-территориальном изменении в Добрянском округе, после чего он будет направлен в Законодательное Собрание Пермского края для дальнейшего рассмотрения.