Власти Пермского края объявили о ликвидации деревни Сибирь

Это связано с тем, что на данный момент в деревне Сибирь нет постоянно проживающих. Деревня используется только в качестве дачных домиков. Однако дачники требуют от властей содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры на должном уровне. Объединение двух населенных пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания.