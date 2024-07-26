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Власти Пермского края объявили о ликвидации деревни Сибирь

Это связано с тем, что в деревне не осталось тех, кто проживает там постоянно.

Краевые власти приняли решение об упразднении деревни Сибирь. Информация об этом появилась в телеграм-канале совета представительных органов муниципальных образований Прикамья «На местах».

«Депутаты Думы Добрянского городского округа приняли решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим» — уточнили в посте.

Это связано с тем, что на данный момент в деревне Сибирь нет постоянно проживающих. Деревня используется только в качестве дачных домиков. Однако дачники требуют от властей содержания дорожной и коммунальной инфраструктуры на должном уровне. Объединение двух населенных пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания.

В скором времени будет подготовлен документ об административно-территориальном изменении в Добрянском округе, после чего он будет направлен в Законодательное Собрание Пермского края для дальнейшего рассмотрения.