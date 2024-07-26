Центры занятости Башкирии будут полностью переформатированы — Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о планах региона полностью переформатировать центры занятости. Комплексная модернизация центров проводится в рамках национального проекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.
Благодаря такому переформатированию, центры занятости республики станут еще удобнее для посетителей. Появятся элементы доступной среды, большие экраны, детские зоны, электронная очередь.
Не менее важен принцип работы. Теперь в режиме одного окна в центрах занятости будут оказывать целые комплексы услуг — с учетом жизненной ситуации обратившихся и бизнес-ситуации работодателей.
«Новые услуги. Специалисты помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию, получить новую профессию и даже открыть бизнес, — рассказал в своем телеграм-канале Радий Хабиров. — Внешний вид. Новые кадровые центры работают под брендом “Работа России”. Соответственно, интерьер оформляем в едином стиле. Установим новую мебель и технику».
На данный момент три центра занятости из 68 уже модернизированы — в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. Специалисты отмечают положительные изменения: среднее время ожидания приема сократилось с 20 минут до 10, соискатели быстрее находят работу, растет уровень трудоустройства.
«Там, где делать ремонт экономически невыгодно либо нет подходящего помещения, строим модульные центры занятости. Всего их будет 10, первые откроются в Сибае и Месягутово Дуванского района. На фото — как раз стройплощадка в Сибае. И проект — как будут выглядеть кадровые центры по всей республике», — подытожил Глава Башкирии.
Как ранее сообщал Башинформ, к концу апреля этого года на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 11,7 тысячи человек, 10,5 тысячи из которых — официально зарегистрированные безработные. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы.