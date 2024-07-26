В Башкирии с 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров.

1 августа отделение Социального фонда по Башкирии проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров республики. Такая корректировка выплат коснется 213 тысяч получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы, пояснили в пресс-службе отделения СФР по региону.
Кроме того, увеличатся пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.
Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В этом году она составляет 133,05 рубля. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.
«Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам республики не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику», — уточнили в отделении Социального фонда по Башкирии.
С 2025 года возобновится индексация пенсии всех работающих пенсионеров республики. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. Первая индексация пенсий работающих пенсионеров пройдет в феврале следующего года, Социальный фонд сделает перерасчет автоматически.
Индексация будет применяться к сумме пенсии с учетом повышений за 2016−2024 годы, — период, в котором индексация пенсий для работающих пенсионеров фиксировалась, но не выплачивалась. Это позволит сделать более высокую прибавку к пенсии.