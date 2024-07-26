Разработан законопроект о минимальной заработной плате в Казахстане

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан законопроект «О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)». Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 августа 2024 года, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.