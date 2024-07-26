Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработан законопроект о минимальной заработной плате в Казахстане

Документ направлен на установление справедливой МЗП, соответствующей потребностям работников.

Источник: Reuters

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан законопроект «О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)». Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 августа 2024 года, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Минтруда РК, принятие проекта закона позволит установить справедливый уровень минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их домохозяйств, обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления уровня минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области.

Подробнее с документом можно ознакомится на портале «Открытые НПА».

закон