«Злые русские хакеры» обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ

Среди них, в частности, проживающий в США Эвелин Ашенбреннер (Evelyn Aschenbrenner) 1981 года рождения, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Он нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в отношении себя применяет местоимение «они».