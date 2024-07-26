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«Злые русские хакеры» обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала в пятницу данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ.

Источник: © РИА Новости

Среди них, в частности, проживающий в США Эвелин Ашенбреннер (Evelyn Aschenbrenner) 1981 года рождения, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Он нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в отношении себя применяет местоимение «они».

Пирс Таннер Рид (Perce Tanner Reed) 1993 года рождения, также проживающий в США, является бывшим сотрудником полицейского департамента штата Окленд (США). 26 июля 2023 года был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.

В список наемников попал и Мауринс Кристапс (Maurins Kristaps) 1991 года рождения, проживающий в Латвии. Участвовал в Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где занял 21 место в санном спорте. В Латвии занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта.

Пабло Гарридо Манседо (Pablo Garrido Mancedo) из Испании участвовал до Украины в различных военных конфликтах, в частности, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

Латвиец Юрис Альбертс Улманис (Juris Alberts Ulmanis) 1959 года рождения из интернационального легиона 67-ймеханизированной бригады в/ч A4123 является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Неоднократно выезжал принимать участие в боевых действиях на Украину, снабжал вещами и финансами ВСУ. Написал книгу «Когда война станет личным». Пропагандирует русофобию. Пять лет служил в Национальной гвардии.