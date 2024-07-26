Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омский Минспорт пришёл чиновник со званием мастера спорта по кикбоксингу

Он займёт должность заместителя министра.

Источник: Om1.ru

В министерстве спорта Омской области произошло кадровое назначение. Заместителем министра и заместителем начальника Главного управления молодёжной политики назначен Алексей Ленберг.

Спортивной общественности новый чиновник известен. Он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу. В министерстве Алексей Ленберг будет курировать вопросы спорта высших достижений и антидопингового обеспечения. Также в его компетенцию будет входить взаимодействие с региональными федерациями.

36-летний Алексей Ленберг — победитель кадрового конкурса «Продвижение». Он окончил Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности «управление персоналом» в 2010 году. Ещё будучи студентом, он открыл в университете секцию кикбоксинга — СК «Университет».