В омский Минспорт пришёл чиновник со званием мастера спорта по кикбоксингу

Спортивной общественности новый чиновник известен. Он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу. В министерстве Алексей Ленберг будет курировать вопросы спорта высших достижений и антидопингового обеспечения. Также в его компетенцию будет входить взаимодействие с региональными федерациями.