В омский Минспорт пришёл чиновник со званием мастера спорта по кикбоксингу

В министерстве спорта Омской области произошло кадровое назначение. Заместителем министра и заместителем начальника Главного управления молодёжной политики назначен Алексей Ленберг.
Спортивной общественности новый чиновник известен. Он является мастером спорта международного класса по кикбоксингу. В министерстве Алексей Ленберг будет курировать вопросы спорта высших достижений и антидопингового обеспечения. Также в его компетенцию будет входить взаимодействие с региональными федерациями.
36-летний Алексей Ленберг — победитель кадрового конкурса «Продвижение». Он окончил Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности «управление персоналом» в 2010 году. Ещё будучи студентом, он открыл в университете секцию кикбоксинга — СК «Университет».