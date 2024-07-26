В Польше считают, что Украина не решает проблему Волынской резни

23 июля Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. Он пояснил, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.