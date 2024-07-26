С сегодняшнего дня у президента Узбекистана — краткосрочный отпуск

Напомним, что на днях президент отметил свое 67-летие.
В предыдущий раз глава Узбекистана выходил в краткосрочный отпуск 22 апреля текущего года и вернулся к работе спустя неделю.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 26 июля Шавкат Мирзиёев ушел в краткосрочный трудовой отпуск, сообщила пресс-служба главы государства.
Напомним, что на днях президент отметил свое 67-летие.
В предыдущий раз глава Узбекистана выходил в краткосрочный отпуск 22 апреля текущего года и вернулся к работе спустя неделю.