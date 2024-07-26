Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом в губернаторы Волгоградской области

Решение о регистрации Андрея Бочарова принято на заседании избирательной комиссии региона.
— Сегодня зарегистрирован кандидат Андрей Иванович Бочаров. Получено удостоверение кандидата на должность губернатора Волгоградской области, — сообщил в свою очередь секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков.
Напомним, что Андрей Бочаров является кандидатом от партии «Единая Россия». Всего в избирательную комиссию документы на регистрацию ранее подали пять представителей от различных партий.
Выборы главы региона пройдут в Волгоградской области 6−8 сентября.