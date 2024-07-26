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Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом в губернаторы Волгоградской области

Сегодня, 26 июля, избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала первого кандидата в губернаторы. Им стал действующий глава региона Андрей Бочаров. Об этом V102.RU сообщили в ИКВО.

Источник: РИА "Новости"

Решение о регистрации Андрея Бочарова принято на заседании избирательной комиссии региона.

— Сегодня зарегистрирован кандидат Андрей Иванович Бочаров. Получено удостоверение кандидата на должность губернатора Волгоградской области, — сообщил в свою очередь секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков.

Напомним, что Андрей Бочаров является кандидатом от партии «Единая Россия». Всего в избирательную комиссию документы на регистрацию ранее подали пять представителей от различных партий.

Выборы главы региона пройдут в Волгоградской области 6−8 сентября.