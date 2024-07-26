Назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана

Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен послом по особым поручениям — руководителем представительства МИД РК в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.
Жанибек Жараскан-улы родился 6 сентября 1977 года в южной столице. В 1998 году с отличием окончил Казахский Государственный юридический университет по специальности «Юрист». Владеет английским и турецким языками.
Трудовую деятельность начал с должности юрисконсульта Департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК. В 2004—2006 годах был начальником отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в Алматы. С 2006 по 2010 год — второй, первый секретарь постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке.
В 2010 году был назначен заместителем шефа, в 2014 году — шефом Службы государственного протокола МИД РК. В 2017—2019 годах — генеральный консул РК в Нью-Йорке. С сентября 2019 года был послом Казахстана в Венгрии.
Напомним, что в июне президент Касым-Жомарт Токаев освободил Абдрашова от должности посла в Венгрии. Его сменил Абзал Сапарбекулы.