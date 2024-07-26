Назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана

Трудовую деятельность начал с должности юрисконсульта Департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК. В 2004—2006 годах был начальником отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в Алматы. С 2006 по 2010 год — второй, первый секретарь постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке.