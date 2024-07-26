Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана

Жанибека Абдрашова назначили послом по особым поручениям — руководителем представительства МИД Казахстана в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Источник: МИД Казахстана

Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен послом по особым поручениям — руководителем представительства МИД РК в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Жанибек Жараскан-улы родился 6 сентября 1977 года в южной столице. В 1998 году с отличием окончил Казахский Государственный юридический университет по специальности «Юрист». Владеет английским и турецким языками.

Трудовую деятельность начал с должности юрисконсульта Департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК. В 2004—2006 годах был начальником отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в Алматы. С 2006 по 2010 год — второй, первый секретарь постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке.

В 2010 году был назначен заместителем шефа, в 2014 году — шефом Службы государственного протокола МИД РК. В 2017—2019 годах — генеральный консул РК в Нью-Йорке. С сентября 2019 года был послом Казахстана в Венгрии.

Напомним, что в июне президент Касым-Жомарт Токаев освободил Абдрашова от должности посла в Венгрии. Его сменил Абзал Сапарбекулы.

дипломатия