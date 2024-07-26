Премьер Бектенов назвал врагов государства

«Те, кто занимается незаконной вырубкой, — это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар», — подчеркнул Олжас Бектенов во время посещения природного резервата «Семей орманы».
Он призвал бороться с организованными преступными группами, которые незаконно рубят лес. МВД и КНБ при координации прокуратуры выявили факты незаконной вырубки и хищения леса.
«Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес — это наше национальное достояние», — сказал глава правительства.
Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата «Семей орманы», где проверил исполнение поручений Главы государства по восстановлению сгоревшего соснового бора и профилактике пожаров, решению проблем в лесном хозяйстве. «Семей орманы».
После прошлогоднего масштабного пожара, в результате которого пострадало 66 гектаров лесного массива, ведутся работы по восстановлению леса.
«В прошлом году произошел очень серьезный пожар — 66 тысяч гектаров мы потеряли. Это десятая часть “Семей орманы” от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров — очень серьезная задача. Мы по поручению Президента в этом году начали программу по оснащению техникой структур МЧС и лесхоза, которые первыми принимают удар. Эту программу мы будем продолжать, оснащать вас современной техникой», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов.
Напомним, 8 июня 2023 года на территории природного резервата «Семей орманы» вспыхнул лесной пожар. Площадь пожара вскоре увеличилась до 30 тысяч гектаров леса. В огне погибли 14 работников лесничества.