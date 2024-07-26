Премьер Бектенов назвал врагов государства

«Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес — это наше национальное достояние», — сказал глава правительства.