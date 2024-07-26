В офисе Зеленского заявили о готовности к «справедливым переговорам»

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее будет возглавлять Владимир Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <…>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он в интервью Би-би-си. С осени 2022 года на Украине действует запрет на переговоры с действующим президентом России.