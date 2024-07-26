В офисе Зеленского заявили о готовности к «справедливым переговорам»

«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия», — сказал он.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее будет возглавлять Владимир Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <…>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он в интервью Би-би-си. С осени 2022 года на Украине действует запрет на переговоры с действующим президентом России.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, чо в Москве не доверяют словам Зеленского. По ее мнению, заявление о готовности к переговорам продиктовано предстоящими выборами в США, желанием продвинуть «формулу мира» или всеми факторами в совокупности. Захарова отмечала отсутствие действий Киева по отмене запрета на переговоры с Путиным.