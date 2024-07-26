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«Единая Россия» предложила Путину оставить Аксенова на посту главы Крыма

Руководителя региона изберут не позднее 23 октября.

Источник: пресс-служба главы Крыма

«Единая Россия» предложила президенту России Владимиру Путину оставить Сергея Аксенова на посту главы Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что каждая парламентская политическая сила может направить президенту до трех кандидатур.

«Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова», — сказал он.

Якушев добавил, что руководители этих регионов входят в Высший совет «Единой России». По его словам, этим чиновникам доверяют и жители вверенных им субъектов федерации.

После того, как президент соберет все предложения от партий, глава государства внесет по три кандидатуры в региональные парламенты. Главу Крыма изберут не позднее 23 октября.