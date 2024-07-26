Песков ответил на вопрос об уехавшей за рубеж «творческой интеллигенции»

«Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции. Ведь много. А сколько ученых уехало! Очень много. Бедствовали за границей — кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, в начале тридцатых годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться, включая многих писателей, которых наши с вами дети проходят в школе, и ученых, которыми мы восхищаемся как нашими соотечественниками. И большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли родине много пользы», — сказал Песков, отвечая на вопрос об уехавшей за рубеж’творческой интеллигенции".