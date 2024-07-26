Аким Павлодарской области обратился к землякам

«После полутора лет работы на посту акима области, я выхожу в трудовой отпуск на девять дней, то есть до 5 августа. Отпуск планирую провести в кругу семьи, родных и близких. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться через официальные страницы акимов и акиматов городов и районов области», — написал Асаин Байханов 26 июля 2024 года.