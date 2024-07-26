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Аким Павлодарской области обратился к землякам

Аким Павлодарской области Асаин Байханов вышел в трудовой девятидневный отпуск, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

В связи с этим он через Instagram* обратился к землякам.

«После полутора лет работы на посту акима области, я выхожу в трудовой отпуск на девять дней, то есть до 5 августа. Отпуск планирую провести в кругу семьи, родных и близких. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться через официальные страницы акимов и акиматов городов и районов области», — написал Асаин Байханов 26 июля 2024 года.

Напомним, Асаин Байханов был назначен акимом Павлодарской области 7 декабря 2022 года. Соответствующий указ подписал глава государства. На этом посту он сменил Абылкаира Скакова, который должность акима Павлодарской области занимал с 21 января 2020 года.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.