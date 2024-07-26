Зампред облправительства Ромахин стал атаманом Омской области

"Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди и во все времена верой и правдой служили Отечеству. Сегодня омские казаки плечом к плечу с боевыми товарищами защищают интересы России в ходе специальной военной операции, участвуют в охране общественного порядка, обеспечении безопасности дорожного движения в регионе. Спасибо и за то, что не остались в стороне во время паводка в Усть-Ишимском и других районах нашей области, помогали ликвидировать его последствия.