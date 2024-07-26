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Зампред облправительства Ромахин стал атаманом Омской области

На сборе казаков новым атаманом Омского отдельского казачьего общества избран заместитель председателя правительства региона Алексей Ромахин.

Об этом в пятницу, 26 июля 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

На церемонии приведения присяги присутствовал и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, казаки занимают в истории России особое место, они всегда были впереди и во все времена верой и правдой служили Отечеству. Сегодня омские казаки плечом к плечу с боевыми товарищами защищают интересы России в ходе специальной военной операции, участвуют в охране общественного порядка, обеспечении безопасности дорожного движения в регионе. Спасибо и за то, что не остались в стороне во время паводка в Усть-Ишимском и других районах нашей области, помогали ликвидировать его последствия.

Совместно мы реализуем в регионе Стратегию государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года. Она включает в себя в том числе мероприятия по патриотическому воспитанию. В 61 образовательной организации у нас сегодня введены программы с казачьим компонентом. Количество таких организаций ежегодно растет, — еще год назад их было 53. Растет и количество центров казачьей культуры. В этом году было создано еще два.

Теперь их в нашем регионе уже 14. В рамках регионального культурно-просветительского проекта «Казачество Сибири» в этом году клубы, библиотеки, музеи уже провели почти 550 мероприятий, которые посетили более 20 тысяч человек. Особое внимание уделяем укреплению связей казачества с Русской православной церковью", — отметил Виталий Хоценко.

Отмечается, что в Омском казачьем обществе состоит свыше девятисот казаков, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы.