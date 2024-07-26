В ЕК назвали сроки согласования кредита Киеву из дохода от активов России

«Я думаю, что у нас очень хороший прогресс не только технический, но и политический. Только вчера прошла встреча [министров финансов стран G7] по этому чрезвычайному кредиту для Украины, — сказал он. — Я уверен, что мы сможем его добиться к октябрю. Говоря об октябре, я имею в виду рамки. Затем, конечно, к концу года нам придется выйти на рынки, где каждая страна отличается».