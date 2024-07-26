Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах, Барак Обама не стал поддерживать никого из других кандидатов. Он указал, что «Джо никогда не отказывался от боя», добавив, что решение Байдена было для президента США одним «из самых сложных задач в его жизни». 25 июля стало известно, что Обама решил поддержать Харрис, писал NBC со ссылкой на источники.