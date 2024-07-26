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Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

Бывший президент США Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США.

Источник: AP 2023

Он заявил, что Харрис пользуется его полной поддержкой и будет «фантастическим президентом». Об этом он написал в своем X.

Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах, Барак Обама не стал поддерживать никого из других кандидатов. Он указал, что «Джо никогда не отказывался от боя», добавив, что решение Байдена было для президента США одним «из самых сложных задач в его жизни». 25 июля стало известно, что Обама решил поддержать Харрис, писал NBC со ссылкой на источники.

Обама не выражал поддержку Харрис публично, чтобы не выдать участие в процессе и чтобы дать время действующему президенту Джо Байдену обдумать решение о выходе из президентской гонки, писала со ссылкой на источники The New York Times.