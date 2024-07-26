Жители Молдавии инстинктивно ненавидят политиков, заявил эксперт

Он отметил, что жителей Молдавии попросили назвать эмоции, которые у них вызывают политики. Исследование показало, что избиратели затратили значительно больше времени на формулировку положительных эмоций по отношению к политикам, чем на выражение негативных эмоций. Это может свидетельствовать о трудностях в нахождении положительных качеств у политиков, общей негативной настройке или разочаровании в политической системе.