Жители Молдавии инстинктивно ненавидят политиков, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Большая часть населения Молдавии испытывает негативное отношение к политикам, это может сказаться на выборах в республике, когда электорат выберет для себя протестное голосование, заявил политолог, директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский, представляя данные опроса общественного мнения.
«Негатив и ненависть по отношению к политикам стали интуитивным инстинктом общества. Высокий уровень негативных эмоций может привести к протестному голосованию и радикализации общества. Результат политического “прогресса” в Молдавии — если хочешь вызвать ненависть у половины страны, стань политиком.», — написал Лисневский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что жителей Молдавии попросили назвать эмоции, которые у них вызывают политики. Исследование показало, что избиратели затратили значительно больше времени на формулировку положительных эмоций по отношению к политикам, чем на выражение негативных эмоций. Это может свидетельствовать о трудностях в нахождении положительных качеств у политиков, общей негативной настройке или разочаровании в политической системе.
"Электорат испытывает разочарование и апатию, что может снизить явку на выборах. Названы всего 3 положительные эмоции (доверие, симпатия, уважение), и 42,1% не смогли назвать ни одной. Это указывает на ограниченные положительные ассоциации и высокую апатию. Названы 7−8 негативных эмоций (сомнения, беспокойство, разочарование, раздражение, отвращение, равнодушие и др.), и лишь 1,4% не смогли ответить. Это свидетельствует о богатом опыте негативного восприятия политиков.
Опрос проводился в период с 8 по 17 июля, в нем приняли участие 986 человек. Погрешность не превышает 3,1 процентных пунктов.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.