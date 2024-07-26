Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию

24 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство реакцией ЕС на поездку Орбана в Москву. Днем ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, пожаловался на то, что премьер Венгрии, будучи в Киеве, не рассказал ему о своей предстоящей поездке в российскую столицу.