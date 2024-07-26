Минниханов: В Татарстане 24,5% предприятий работает с убытком

По итогам января-июня 2024-го 35 крупных предприятий снизили свои платежи в бюджет — на 17,5 млрд рублей. Кроме того, по статистике 24,5% предприятий работает с убытком. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.