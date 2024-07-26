Глава Минздрава РФ Мурашко прибыл в Челябинск

Они позволяют моделировать реалистичные сценарии случаев из медицинской практики. Кроме того, Алексей Текслер рассказал о строительстве нового междисциплинарного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса для ЮУГМУ. Также Михаил Мурашко и Алексей Текслер посетили сосудистый центр ЧОКБ. Им показали экстренный приёмный покой, рентгенхирургическую операционную, где оказывают помощь пациентам с инфарктами и инсультами, кардиореанимацию и зал телемедицины. Специалисты минздрава проводят здесь более 500 телеконсультаций ежегодно.