Глава Минздрава РФ Мурашко прибыл в Челябинск

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом. Он посетит ведущие медучреждения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Минздрава вместе с губернатором Алексеем Текслером уже побывали в Южно-Уральском государственном медуниверситете. На площадке вуза им представили достижения в области стоматологии и реабилитации, а также уникальные для медицинских вузов Урала образовательные VR-технологии.
Они позволяют моделировать реалистичные сценарии случаев из медицинской практики. Кроме того, Алексей Текслер рассказал о строительстве нового междисциплинарного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса для ЮУГМУ. Также Михаил Мурашко и Алексей Текслер посетили сосудистый центр ЧОКБ. Им показали экстренный приёмный покой, рентгенхирургическую операционную, где оказывают помощь пациентам с инфарктами и инсультами, кардиореанимацию и зал телемедицины. Специалисты минздрава проводят здесь более 500 телеконсультаций ежегодно.
«Областная больница консультирует всех пациентов в регионе, находящихся в критическом состоянии. Это очень важный компонент для выработки тактики лечения. Плюс санитарная авиация, которая позволяет транспортировать пациентов, — это ключевая вещь в перестройке системы», — отметил Михаил Мурашко.