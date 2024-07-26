Радий Хабиров вручил госнаграды почтовикам в их профессиональный праздник.

«По количеству почтовых отделений — а их у нас 1280 — Башкортостан является самым крупным регионом в стране. В республике также действуют 7 участков курьерской доставки, магистральный сортировочный центр, автотранспортное предприятие. А всего в почтовой отрасли трудятся более 7 тысяч сотрудников.

Позвольте мне поздравить вас с замечательным праздником — Днем российской почты, юбилеем, 30-летием, и пожелать всего самого доброго. Я каникулы в детстве, когда мальчишкой был, всегда проводил у бабушки в деревне Ишеево Ишимбайского района. Там было маленькое почтовое отделение, у меня там тетя работала. И одним из наших развлечений, мальчишек, было ходить туда. У меня в душе это осталось. Для Башкортостана “Почта России” имеет чрезвычайно важное значений. У нас порядка 1200 почтовых отделений. из них тысяча — это сельские. Наличие почты на селе, почтовых отделений — это элемент настоящей цивилизации. Это центр культурной жизни, если хотите. Сегодня хочу поблагодарить руководство “Почты России” за то, что мы общими усилиями стараемся, чтобы они сохранялись. 7 тысяч людей работает у нас. Это очень огромная армия. Вы ведь выполняете не только функции отдай-передай, отдай-продай, нет. Когда бабушки приходят за пособием, пенсиями, вы им еще консультацию какую-то даете. А сейчас в современных, значит, модернизированных почтах, которые мы начали делать, я об этом чуть позже скажу, там и давление еще померяют, и какие-то добрые слова скажут. Для жителей республики существование такой разветвленной сети почтовых отделений имеет огромное значение. За два года мы 55 почтовых отделений привели в порядок. Еще раз вас с Днём почты, всем желаю крепкого здоровья», — сказал Глава Башкортостана и вручил государственные награды.