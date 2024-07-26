Радий Хабиров вручил госнаграды почтовикам в их профессиональный праздник.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской почты, который в этом году отмечается в 30-й раз.
Праздник был учреждён указом президента РФ «О Дне российской почты» от 16 мая 1994 года и приурочен к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии.
«По количеству почтовых отделений — а их у нас 1280 — Башкортостан является самым крупным регионом в стране. В республике также действуют 7 участков курьерской доставки, магистральный сортировочный центр, автотранспортное предприятие. А всего в почтовой отрасли трудятся более 7 тысяч сотрудников.
Позвольте мне поздравить вас с замечательным праздником — Днем российской почты, юбилеем, 30-летием, и пожелать всего самого доброго. Я каникулы в детстве, когда мальчишкой был, всегда проводил у бабушки в деревне Ишеево Ишимбайского района. Там было маленькое почтовое отделение, у меня там тетя работала. И одним из наших развлечений, мальчишек, было ходить туда. У меня в душе это осталось. Для Башкортостана “Почта России” имеет чрезвычайно важное значений. У нас порядка 1200 почтовых отделений. из них тысяча — это сельские. Наличие почты на селе, почтовых отделений — это элемент настоящей цивилизации. Это центр культурной жизни, если хотите. Сегодня хочу поблагодарить руководство “Почты России” за то, что мы общими усилиями стараемся, чтобы они сохранялись. 7 тысяч людей работает у нас. Это очень огромная армия. Вы ведь выполняете не только функции отдай-передай, отдай-продай, нет. Когда бабушки приходят за пособием, пенсиями, вы им еще консультацию какую-то даете. А сейчас в современных, значит, модернизированных почтах, которые мы начали делать, я об этом чуть позже скажу, там и давление еще померяют, и какие-то добрые слова скажут. Для жителей республики существование такой разветвленной сети почтовых отделений имеет огромное значение. За два года мы 55 почтовых отделений привели в порядок. Еще раз вас с Днём почты, всем желаю крепкого здоровья», — сказал Глава Башкортостана и вручил государственные награды.
Директор управления федеральной почтовой связи РБ «Почты России» Ленард Шафиков в свою очередь отметил, что свой профессиональный праздник многие почтовики встретили на рабочих местах.
«Сотрудники почты не только ежедневно выполняют свой профессиональный долг, но и помогают нашей стране отстаивать правду и справедливость на полях сражений специальной военной операции. 13 сотрудников временно сменили форму почтового работника на военную форму.
Сегодня почта проходит этап технологической трансформации. Почтовые отделения, ― и это особенно заметно на селе ― становятся не только всеобщим коммуникатором, но и точкой концентрации разных сервисов.
Уже 55 сёл и деревень республики были модернизированы по поручению президента Владимира Путина. 150 тысяч сельских жителей Башкирии получили доступ к современным почтовым услугам и широкому спектру государственных и медицинских услуг. В этом году модернизированные почтовые отделения появятся ещё в 21 сельском населённом пункте Башкортостана.
Мы рассматриваем обновление почтовой инфраструктуры на селе как одно из направлений комплексного развития сельских территорий в Башкирии.
Почта России постоянно увеличивает объём услуг для рынка электронной коммерции и содействует развитию бизнеса в регионе. Новые сервисы позволяют предпринимателям из Башкирии использовать потенциал федерального почтового оператора для освоения новых рынков сбыта, развивать свои бренды, продвигать их за пределы республики.
В свою очередь, благодаря нашей обширной сети и сотрудничеству с ведущими маркетплейсами жители удалённых сёл Башкирии имеют доступ к широкому перечню товаров, получать которые они могут в почтовых отделениях.
Почта не только участвует в укреплении экономического потенциала нашего региона, но и содействует его культурному продвижению. Одним из таких примеров стало 450-летие Уфы. Специально к нему Почта России выпустила марку, которая стала одной из визитных карточек юбилея, распространив информацию о событии среди тысяч людей в нашей стране и за рубежом.
Сегодня я хочу анонсировать предстоящий выпуск специального почтового штемпеля с символикой юбилея, который Почта России запланировала к праздничным мероприятиям в августе», — отметил Ленард Шафиков.
Справка
По количеству почтовых отделений — а их у нас 1 280 — Башкортостан является самым крупным регионом в стране. В республике также действуют 7 участков курьерской доставки, магистральный сортировочный центр, автотранспортное предприятие. А всего в почтовой отрасли трудятся более 7 тысяч сотрудников.
1 033 почтовых отделения расположены в сельской местности, 247 — в городах. Услугами почтовой связи охвачены все города и сельские населенные пункты республики.
Башкортостан является самым крупным регионом России по количеству почтовых отделений.
Перевозку почты осуществляют 390 автомобилей. Общая протяженность их маршрутов внутри республики составляет 184 000 км.