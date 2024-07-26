В Ростовской области увеличили выплату при заключении военного контракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Единовременная выплата для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа 2024 года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России на год и более, увеличена на полмиллиона, до 1,2 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.