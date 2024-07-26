Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области увеличили выплату при заключении военного контракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Единовременная выплата для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа 2024 года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России на год и более, увеличена на полмиллиона, до 1,2 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Единовременная выплата для тех, кто с 1 апреля заключал контракт с ВС РФ в Ростовской области, составляла 700 тысяч рублей.

«Принял решение об увеличении до 1,2 миллиона рублей единовременной выплаты для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа этого года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на год и более», — говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, областная выплата в 1,2 миллиона рублей будет распространяться не только на жителей Ростовской области, но и на жителей других регионов, если они заключат контракт в областном пункте отбора или в ростовском областном военкомате.

По словам Голубева, власти Ростовской области пошли на такой шаг, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу по контракту.