В Ростовской области увеличили выплату при заключении военного контракта

Единовременная выплата для тех, кто с 1 апреля заключал контракт с ВС РФ в Ростовской области, составляла 700 тысяч рублей.
«Принял решение об увеличении до 1,2 миллиона рублей единовременной выплаты для тех, кто в период с 27 июля по 31 августа этого года заключит в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на год и более», — говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, областная выплата в 1,2 миллиона рублей будет распространяться не только на жителей Ростовской области, но и на жителей других регионов, если они заключат контракт в областном пункте отбора или в ростовском областном военкомате.
По словам Голубева, власти Ростовской области пошли на такой шаг, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу по контракту.