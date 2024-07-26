В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ

«Я сейчас вам не могу сказать, это будет его решение», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности присутствия Лукашенко на параде.
Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 28 июля.