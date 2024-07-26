Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение», — сказал он.
Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.