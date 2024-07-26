Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России

«В бытность президента, при Трампе американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — сказал Песков журналистам.
Ранее экс-госсекретарь США Майка Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.