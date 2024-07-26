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Песков рассказал, когда США начали санкционную гонку против России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США именно при Дональде Трампе в его бытность президентом начали санкционную гонку в отношении России, в этом плане он мало чем отличается для РФ от всех остальных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«В бытность президента, при Трампе американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — сказал Песков журналистам.

Ранее экс-госсекретарь США Майка Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.

санкции