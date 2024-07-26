Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России назначил судей и двух председателей судов в Ростовской области

Кадровые перестановки произошли в ряде судов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ряде судов Ростовской области по указу президента России Владимира Путина произошли кадровые перестановки. Документ о назначениях, утвержденный 22 июля 2024 года, опубликован на портале правовой информации.

Председателем Донецкого городского суда стала Ольга Сергеева, а Сальский районный суд возглавил Денис Щетинин.

Новыми судьями стали: Виталий Булгаков (назначен в Азовский городской суд), Виктория Розовская (Ленинский районный суд Ростова-на-Дону), Александр Пушкин (Новочеркасский городской суд), Евгений Карташов (Пролетарский районный суд) и Наталия Галимуллина (Семикаракорский районный суд).

В Арбитражном суде Ростовской области к работе приступит судья Денис Козин.