Президент России назначил судей и двух председателей судов в Ростовской области

В ряде судов Ростовской области по указу президента России Владимира Путина произошли кадровые перестановки. Документ о назначениях, утвержденный 22 июля 2024 года, опубликован на портале правовой информации.
Председателем Донецкого городского суда стала Ольга Сергеева, а Сальский районный суд возглавил Денис Щетинин.
Новыми судьями стали: Виталий Булгаков (назначен в Азовский городской суд), Виктория Розовская (Ленинский районный суд Ростова-на-Дону), Александр Пушкин (Новочеркасский городской суд), Евгений Карташов (Пролетарский районный суд) и Наталия Галимуллина (Семикаракорский районный суд).
В Арбитражном суде Ростовской области к работе приступит судья Денис Козин.