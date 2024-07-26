Лукашенко и Путин провели переговоры на Валааме

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«…Он (президент РФ — Sputnik) находится вместе с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение», — сказал Песков.
Накануне президенты посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря.
Как сообщил Тelegram-канал «Пул Первого», Лукашенко и Путин в четверг долго общались в формате один на один.
«Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная», — говорится в сообщении.
Как информировала ранее пресс-служба белорусского лидера, во время нынешнего визита Лукашенко президенты обсуждают продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
На Валааме встречу Лукашенко и Путин проводят не в первый раз — предыдущая прошла год назад, ранее президенты встречались на острове в 2019 году.
Это не первая встреча лидеров двух стран в этому году.
Так, главы стран общались в мае, когда с визитом в белорусскую столицу прибыл российский президент.
В том же месяце Лукашенко летал в Москву, где также провел переговоры с Путиным.
Кроме того, президенты Беларуси и России виделись на полях саммита ШОС в начале июля в Казахстане. Сообщалось, что тогда они успели пообщаться несколько раз.