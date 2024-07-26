Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник

«Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества», — добавил он. По словам собеседника агентства, «недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель киевского режима Виктор Круглов, который провел переговоры об установлении взаимодействия с руководством фирмы GUMA-cod.o.o (г. Бугойно), занимающейся в том числе производством взрывателей для артиллерийских и минометных снарядов».