Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник

«Несмотря на прямой законодательный запрет на поставки производимых в Боснии и Герцеговине (БиГ) вооружений и военной техники в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества с Киевом», — рассказал источник.
«Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества», — добавил он. По словам собеседника агентства, «недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель киевского режима Виктор Круглов, который провел переговоры об установлении взаимодействия с руководством фирмы GUMA-cod.o.o (г. Бугойно), занимающейся в том числе производством взрывателей для артиллерийских и минометных снарядов».
«Он также выражал интерес к сотрудничеству с компаниями Unis Pretis d.d. (г. Вогошча) и Binas d.d. (г. Бугойно)», — заключил источник.