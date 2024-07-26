Победит ли Трамп после снятия Байдена: что россияне думают о выборах в США

Четверо из пяти респондентов следили за темой снятия кандидатуры нынешнего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, а каждый пятый что-то слышал о событии. Из возможных кандидатов на пост президента США от Демократической партии больше всего россиян знают нынешнего вице-президента Камалу Харрис (78%), на втором месте оказался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (8%), третьим по известности стал сенатор от Аризоны Марк Келли (8%). Никого из возможных кандидатов-демократов не знают 15% участников опроса.
43% опрошенных считают, что после снятия кандидатуры Байдена с президентских выборов шансы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на победу возросли. Противоположного мнения придерживается каждый пятый (18%) респондент. Столько же участников опроса не смогли определиться с последствиями для кандидата от Республиканской партии.
Как отмечают около половины участников опроса, исход президентских выборов в США определенно окажет (27%) или скорее окажет, чем не окажет (17%) влияние на отношения с Россией. Противоположного мнения придерживаются около 40% респондентов: 22% считают, что победа того или иного кандидата определенно не повлияет на отношения США и России, а 18% — что скорее не повлияет, чем повлияет. 12% не определились с позицией.
В победу женщины-кандидата на президентских выборах в США в 2024 году верят около 40% россиян: 20% считают, что кандидат женского пола на пост президента США определенно имеет шансы победить в гонке, а 21% — что скорее имеет, чем не имеет шансов. Примерно такое же количество респондентов не считают вероятной победу женщины-кандидата на выборах в президенты США.
13% респондентов считают, что снятие кандидатуры Байдена определенно снижает напряженность в отношениях между США и Россией, 24% заявили, что уровень напряженности скорее снизится, чем увеличится. Около 15% участников опроса придерживаются противоположного мнения: 4% считают, что напряженность определенно усилится, а 13% заявили, что скорее усилится, чем снизится. В целом большинство опрошенных называют отношения между США и Россией определенно напряженными (83%) или скорее напряженными, чем дружественными (12%).
Согласно данным недавнего опроса исследовательской компании YouGov и телеканала CBS News в США, 83% сторонников Демократической парти одобряют отказ Джо Байдена от участия предвыборной гонки, а 45% считают, что это повысит шансы партии на победу.