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Победит ли Трамп после снятия Байдена: что россияне думают о выборах в США

Новости Mail узнали мнение читателей по поводу президентских выборов в США и снятия кандидатуры Джо Байдена. Опрос проводился 24 и 25 июля июля, выборка составила более 11 тыс.

Источник: AFP 2023

Четверо из пяти респондентов следили за темой снятия кандидатуры нынешнего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, а каждый пятый что-то слышал о событии. Из возможных кандидатов на пост президента США от Демократической партии больше всего россиян знают нынешнего вице-президента Камалу Харрис (78%), на втором месте оказался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (8%), третьим по известности стал сенатор от Аризоны Марк Келли (8%). Никого из возможных кандидатов-демократов не знают 15% участников опроса.

43% опрошенных считают, что после снятия кандидатуры Байдена с президентских выборов шансы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на победу возросли. Противоположного мнения придерживается каждый пятый (18%) респондент. Столько же участников опроса не смогли определиться с последствиями для кандидата от Республиканской партии.

65% россиян считают, что наибольшими шансами на победу в выбрах обладает Дональд Трамп, 13% опрошенных заявили, что следующим президентом США станет новый кандидат от Демократической партии США, а 5% уверены в победе Роберта Кеннеди-младшего. 16% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают около половины участников опроса, исход президентских выборов в США определенно окажет (27%) или скорее окажет, чем не окажет (17%) влияние на отношения с Россией. Противоположного мнения придерживаются около 40% респондентов: 22% считают, что победа того или иного кандидата определенно не повлияет на отношения США и России, а 18% — что скорее не повлияет, чем повлияет. 12% не определились с позицией.

В победу женщины-кандидата на президентских выборах в США в 2024 году верят около 40% россиян: 20% считают, что кандидат женского пола на пост президента США определенно имеет шансы победить в гонке, а 21% — что скорее имеет, чем не имеет шансов. Примерно такое же количество респондентов не считают вероятной победу женщины-кандидата на выборах в президенты США.

13% респондентов считают, что снятие кандидатуры Байдена определенно снижает напряженность в отношениях между США и Россией, 24% заявили, что уровень напряженности скорее снизится, чем увеличится. Около 15% участников опроса придерживаются противоположного мнения: 4% считают, что напряженность определенно усилится, а 13% заявили, что скорее усилится, чем снизится. В целом большинство опрошенных называют отношения между США и Россией определенно напряженными (83%) или скорее напряженными, чем дружественными (12%).

Опрос проводил проект Новости Mail 24 и 25 июля 2024 года. В опросе приняли участие 11 тысяч читателей проекта в возрасте от 18 лет, география — РФ.

Согласно данным недавнего опроса исследовательской компании YouGov и телеканала CBS News в США, 83% сторонников Демократической парти одобряют отказ Джо Байдена от участия предвыборной гонки, а 45% считают, что это повысит шансы партии на победу.

Справка
Как Камала Харрис за 32 часа обеспечила себе выдвижение в президенты
<p>Камале Харрис удалось обеспечить себе выдвижение кандидатом в&nbsp;президенты от&nbsp;Демпартии США менее чем&nbsp;за&nbsp;полтора дня. С&nbsp;чего она начнет президентскую кампанию и&nbsp;как на&nbsp;ее кандидатуру отреагировали республиканцы&nbsp;&mdash; в&nbsp;статье РБК.</p>
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