Победит ли Трамп после снятия Байдена: что россияне думают о выборах в США

Как отмечают около половины участников опроса, исход президентских выборов в США определенно окажет (27%) или скорее окажет, чем не окажет (17%) влияние на отношения с Россией. Противоположного мнения придерживаются около 40% респондентов: 22% считают, что победа того или иного кандидата определенно не повлияет на отношения США и России, а 18% — что скорее не повлияет, чем повлияет. 12% не определились с позицией.