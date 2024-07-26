В Молдове такого ещё не было: Во время проведения мирной акции в Бельцах протестующих атаковал дрон — сверху он сбросил на людей пакет с неизвестной жидкостью

26 июля жители Бельц пришли к госпредприятию Red-Nord, на акцию протеста против приватизации предприятия-поставщика электроэнергии.
По словам депутата группы «Победа» Александра Нестеровского, предприятие Red Nord прошло полную модернизацию, оно является одним из наиболее прибыльных на севере Молдовы:
«Оно несет золотые яйца. Власть намеревается продать или отдать предприятие соседнему государству просто потому, что они так хотят. PAS распродает нашу Молдову», — сказал Нестеровский в ходе протеста против приватизации предприятия.
Акция носила мирный характер, однако во время её проведения на протестующих с дрона сбросили пакет с неизвестной жидкостью.
— Сколько мозгов должно быть, чтобы сбросить на наших пенсионеров, пришедших защитить предприятие Red-Nord, пакет с непонятным веществом?! — сказал представитель оппозиционного блока «Победа» Вячеслав Жуков.
По словам очевидцев, полиция отреагировала не сразу, и её реакцию присутствующие оценили, как лениво-заторможенную. Ну, а что? Обычное дело: дрон, сброс, пятно на асфальте…
То есть полицию мало волнует, что кто-то в Молдове оборудовал дрон системой сброса.
Ведь кто-то приложил специальные усилия, чтобы модифицировать дрон для сброса на людей предметов, для начала пакетов и бутылок, а потом, — не дай Бог, — и ещё чего-то.
Интересно, найдёт ли полиция виновника этого инцидента, и как отреагирует власть? Ведь произошедшее вполне сравнимо с террористическим актом.
Возможно реакция полиции на случившееся была вялой, потому что люди, собравшиеся у главного офиса компании Red-Nord, скандировали «Нет приватизации!» «Жос ПАС!».
Протестующие взяли с собой и плакаты, на которых написано «Жос Майя Санду», «Сегодня продают Red-Nord, завтра всю страну» и «Остановите продажу Red-Nord».
Николай Казаку, советник муниципия Бельцы от блока «Победа»:
«Мы пришли сюда, чтобы сказать твердое “Нет” продаже госпредприятий. В Red-Nord за последние годы было инвестировано более 1 миллиарда леев, а Майя Санду хочет его продать Румынии. Но это стратегический объект, и он обслуживает весь север Молдовы».