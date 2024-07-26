В Молдове такого ещё не было: Во время проведения мирной акции в Бельцах протестующих атаковал дрон — сверху он сбросил на людей пакет с неизвестной жидкостью

«Мы пришли сюда, чтобы сказать твердое “Нет” продаже госпредприятий. В Red-Nord за последние годы было инвестировано более 1 миллиарда леев, а Майя Санду хочет его продать Румынии. Но это стратегический объект, и он обслуживает весь север Молдовы».