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В Самарской области установлен прожиточный минимум на 2025 год

Правительство Самарской области установило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2025 год. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

На 2025 год величина прожиточного минимума на душу населения составит 16,67 тыс. руб. Для трудоспособного населения она будет равна 18,17 тыс. руб. Величина прожиточного минимума для пенсионеров — 14,33 ты. руб. Для детей показатель установлен в 16,17 тыс. руб.

На текущий год размер прожиточного минимума на душу населения в регионе составил 14,5 тыс. руб. Для трудоспособного населения величина равна 15,8 тыс. руб. Для пенсионеров показатель был установлен в 12,5 тыс. руб., для детей — почти 14,1 тыс. руб.