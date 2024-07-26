В Самарской области установлен прожиточный минимум на 2025 год

На 2025 год величина прожиточного минимума на душу населения составит 16,67 тыс. руб. Для трудоспособного населения она будет равна 18,17 тыс. руб. Величина прожиточного минимума для пенсионеров — 14,33 ты. руб. Для детей показатель установлен в 16,17 тыс. руб.