Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге 28 июля

К слову, в эти дни в городе на Неве также находится президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он прилетел накануне, 25 июля. У трапа политического деятеля встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщал, что глава соседнего государства направился в Россию с рабочим визитом.