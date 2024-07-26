Президент России Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге 28 июля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Безусловно — ответил Песков в ответ на соответствующий вопрос о планах главы государства приехать на День ВМФ.
К слову, в эти дни в городе на Неве также находится президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он прилетел накануне, 25 июля. У трапа политического деятеля встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщал, что глава соседнего государства направился в Россию с рабочим визитом.
Напомним, в день Главного военно-морского парада в центре Северной столицы временно запретят кататься на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Решение приняли из соображений безопасности. Кроме того, жителей и гостей города предупредили о разводке четырех мостов.