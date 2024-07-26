Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Несмотря на замедление инфляции, экономическая ситуация в Молдавии стремительно ухудшается, считает лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Макроэкономическая ситуация в Молдавии ухудшается. Несмотря на снижение инфляции до 5%, цены продолжают расти, особенно на товары первой необходимости. Экспорт за полгода сократился на 13,5% и никаких предпосылок для его увеличения нет. Импорт также стагнирует. Объемы сельскохозяйственного и промышленного производства снижаются. Иностранные инвесторы сократили вложения в нашу экономику на 180 миллионов долларов», — написал Лунгу.
По его словам, небольшой прирост ВВП — на 1,9% в первом квартале — основан на внутреннем потреблении, которое преимущественно обеспечивают беженцы. Молдаване же участвуют в росте потребления в европейских странах, поскольку ежегодно из Молдавии мигрируют 60−70 тысяч человек.
«Партия действие и солидарность» должна уйти в свою сказочную страну с единорогами и розовыми пони. Молдавии нужны труженики, которые засучив рукава начнут разгребать за этими деятелями, восстановят экономику, наладят разрушенные партнерские связи. И тогда не нужно будет придумывать сказки — быль будет ярче, богаче и прекраснее", — считает Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. На фоне роста цен и экономических проблем в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.