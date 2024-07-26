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Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Евросоюза направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России чревато ответными мерами со стороны Москвы, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

«Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны (Европы. — Прим. ред.) и приведет к очевидным ответным мерам!» — написал он.

Филиппо охарактеризовал такой шаг ЕС воровством и спонсированием массовых убийств, а также призвал ликвидировать союз «во имя всеобщего блага».

О том, что Брюссель в пятницу, 26 июля, направит первый транш помощи Киеву из денег, полученных из доходов от замороженных российских резервов, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что подобное решение не останется без ответа. Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг незаконен и потребует продуманных ответных действий со стороны России.

По решению ЕС, 90% доходов, которые получат депозитарии от заблокированных в ЕС российских резервов, пойдут в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины.

При этом страны G7 пообещали Киеву кредитов на 50 миллиардов долларов, которые также планируется погашаться за счет доходов от российских активов.

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