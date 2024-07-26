Сенатор Климов: Киев могут склонить к переговорам успехи военных России

Мирное соглашение с Россией не приведет к завершению конфликта, а лишь заморозит его, дав ВС РФ время, чтобы стать сильнее, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он призвал не заключать такую «сделку с дьяволом», так как она станет «билетом на продолжение войны», в которую будут втянуты другие страны. В МИД Украины после слов о готовности к переговорам подчеркнули, что не позволят к ним себя склонить. В Кремле отметили, что от Киева поступают «непонятные сигналы».