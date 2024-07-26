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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане регламентировали работу антифрод-центра, который будет бороться с мошенническими транзакциями.

  • Присваивать и упразднять адрес недвижимости будут по новым правилам.
  • Утверждены цены на изготовление техпаспорта, водительских прав и госномеров на авто.
  • Утвержден прейскурант цен на ускоренное изготовление дубликатов госномеров на машины.
  • Обновлен перечень документов и сведений для оформления РВП иностранцами.
  • В Правила профессиональной выплаты за счет работодателя внесли изменения: уточнен порядок возврата излишне зачисленных (выплаченных) сумм.
  • В Казахстане изменился порядок рассмотрения ходатайств о присвоении статуса беженца: лицо, ищущее убежище подлежит дактилоскопированию в течение 3 календарных дней с момента получения свидетельства лица, ищущего убежище.
  • Признаки ветхих банкнот обновил Нацбанк. Минздрав утвердил новый текст предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий.
  • Неженатые мужчины смогут усыновлять детей: постановление Конституционного Суда.

закон