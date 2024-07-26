Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

В Казахстане регламентировали работу антифрод-центра, который будет бороться с мошенническими транзакциями.
- Присваивать и упразднять адрес недвижимости будут по новым правилам.
- Утверждены цены на изготовление техпаспорта, водительских прав и госномеров на авто.
- Утвержден прейскурант цен на ускоренное изготовление дубликатов госномеров на машины.
- Обновлен перечень документов и сведений для оформления РВП иностранцами.
- В Правила профессиональной выплаты за счет работодателя внесли изменения: уточнен порядок возврата излишне зачисленных (выплаченных) сумм.
- В Казахстане изменился порядок рассмотрения ходатайств о присвоении статуса беженца: лицо, ищущее убежище подлежит дактилоскопированию в течение 3 календарных дней с момента получения свидетельства лица, ищущего убежище.
- Признаки ветхих банкнот обновил Нацбанк. Минздрав утвердил новый текст предупреждения о вреде курения для надписи в местах, где осуществляется продажа табачных изделий.
- Неженатые мужчины смогут усыновлять детей: постановление Конституционного Суда.