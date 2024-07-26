Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме

ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 26 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке.
Президенты двух стран в четверг встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе, а затем долго общались один на один в закрытом формате.
В пятницу общение лидеров продолжилось. Они вместе прогулялись и полюбовались видами Ладожского озера.
«Красиво очень… Здесь, вы правильно сказали: “В раю живете”, — отметил Путин в беседе с Лукашенко.
Лидеры немного поговорили и о погодных условиях на острове. Президент РФ отметил, что до середины — конца мая здесь еще бывает холодно, на озере стоит лед.
«Это холодно, но жить-то можно», — отреагировал президент Белоруссии.
Путин согласился: «Конечно, ну здесь же не север».
«Ну да, не на полюсе же», — добавил Лукашенко.
Президенты в этот день также посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Пул первого», видно, что лидерам во время прогулки показали ель, которую когда-то здесь посадил сам Путин. Рядом с деревом расположили именную табличку с фамилией президента. Наместник монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что ель за это время сильно выросла.
«О, видно-видно, кто посадил дерево», — отметил Лукашенко с улыбкой.