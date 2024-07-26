Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Пул первого», видно, что лидерам во время прогулки показали ель, которую когда-то здесь посадил сам Путин. Рядом с деревом расположили именную табличку с фамилией президента. Наместник монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что ель за это время сильно выросла.