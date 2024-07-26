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Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме

На Валааме Путин и Лукашенко посетили службу в храме и прошлись по берегу Ладоги.

Источник: © РИА Новости

ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 26 июл — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке.

Президенты двух стран в четверг встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе, а затем долго общались один на один в закрытом формате.

В пятницу общение лидеров продолжилось. Они вместе прогулялись и полюбовались видами Ладожского озера.

«Красиво очень… Здесь, вы правильно сказали: “В раю живете”, — отметил Путин в беседе с Лукашенко.

Лидеры немного поговорили и о погодных условиях на острове. Президент РФ отметил, что до середины — конца мая здесь еще бывает холодно, на озере стоит лед.

«Это холодно, но жить-то можно», — отреагировал президент Белоруссии.

Путин согласился: «Конечно, ну здесь же не север».

«Ну да, не на полюсе же», — добавил Лукашенко.

Президенты в этот день также посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Пул первого», видно, что лидерам во время прогулки показали ель, которую когда-то здесь посадил сам Путин. Рядом с деревом расположили именную табличку с фамилией президента. Наместник монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что ель за это время сильно выросла.

«О, видно-видно, кто посадил дерево», — отметил Лукашенко с улыбкой.

Путин Владимир
Лукашенко Александр