Число желающих принять участие в конкурсе на пост мэра Воронежа выросло до 11

Принять участие в конкурсе решили депутат облдумы, второй секретарь реготделения КПРФ Денис Рослик, ведущий инженер местного филиала московского производителя пневматических силовых установок и двигателей «Камоцци Пневматика», руководитель Ленинского первичного отделения обкома ЛДПР Сергей Шикин, адвокат Сергей Последов и глава местного филиала московского торговца медицинскими изделиями ООО «Импекс Лайф» Юрий Колягин.
Ранее об участии в конкурсе на должность главы Воронежа заявили врио мэра Сергей Петрин, директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников, военный пенсионер Виктор Шитиков, сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник, глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, арбитражный управляющий Сергей Ратненко и общественник Илья Наумов, известный инициативой установить в облцентре памятник лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою.
Конкурс по отбору претендентов на пост мэра пройдет 21 августа. Документы для участия в нем будут принимать до 30 июля.
В конце мая стало известно об уходе с должности главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего ее с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж». На этом посту господин Кстенин сменил Олега Николаенко, ставшего руководителем дирекции по технологическим проектам ГК «Росводоканал» в головном офисе в Москве.