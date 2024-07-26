На полигоне «Сары-Шаган» идет подготовка мобилизационного ресурса

«Прохождение воинских сборов — это этап армейской службы, где с глубоким овладением военными специальностями вы получаете физическую и духовную закалку, у вас формируется твердая жизненная позиция готовности защищать Отечество, — отметил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, обращаясь к военнообязанным. — С сегодняшнего дня вы находитесь при исполнении обязанностей воинской службы и должны быть готовы выполнить любой приказ для защиты граждан нашей страны».