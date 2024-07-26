На полигоне «Сары-Шаган» идет подготовка мобилизационного ресурса

АЛМАТЫ, 26 июл — Sputnik. В торжественной церемонии открытия сборов приняли участие первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, командование Сухопутных войск, ветераны Вооруженных сил, личный состав воинских частей и подразделений гарнизона и местные исполнительные органы, передает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
«Прохождение воинских сборов — это этап армейской службы, где с глубоким овладением военными специальностями вы получаете физическую и духовную закалку, у вас формируется твердая жизненная позиция готовности защищать Отечество, — отметил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, обращаясь к военнообязанным. — С сегодняшнего дня вы находитесь при исполнении обязанностей воинской службы и должны быть готовы выполнить любой приказ для защиты граждан нашей страны».
После торжественной части начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК ознакомился с учебно-материальной базой и инфраструктурой полевого лагеря. Главная цель воинских сборов — повышение боеготовности Вооруженных сил страны, подготовка военно-обученного резерва, выучка граждан по дефицитным воинским специальностям.
«За дни сборов нам предстоит вспомнить и закрепить навыки, приобретенные во время срочной службы, здесь мы также сможем ознакомиться с новыми образцами вооружения и военной техники», — говорит военнообязанный Сүндет Амандыков, призванный из города Шахтинск Карагандинской области.
В течение месяца с военнообязанными будет проведена переподготовка специалистов артиллерийских подразделений с применением различных видов военной техники. В дальнейшем призванные из запаса военнообязанные пройдут слаживание в составе отделений, взводов и рот. Это необходимо, поскольку за минувшее время техника казахстанской армии значительно обновилась, стала более сложной и эффективной.
Сборы с военнообязанными продлятся до конца августа текущего года. Напомним, что военнообязанные, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с военнослужащими. На период прохождения воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим — минимальная заработная плата за счет государства.