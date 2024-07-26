Глава Самары провела личный прием граждан

Одно из обращений касалось проезда к СНТ «Швейница» и к СНТ «Машиностроитель». Местные жители отметили, что ближайшая остановка к дачным участкам — железнодорожная станция, но от нее пенсионерам тяжело добираться, единственный проезд проходит через кладбище. Глава города поручила профильному департаменту рассмотреть возможные варианты организации движения.