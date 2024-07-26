Глава Самары провела личный прием граждан

Глава города Самары Елена Лапушкина провела личный прием местных жителей. Во время встречи мэр рассмотрела обращения горожан, которые они оставили в социальных сетях врио губернатора, об этом сообщили в городской администрации.
Одно из обращений касалось проезда к СНТ «Швейница» и к СНТ «Машиностроитель». Местные жители отметили, что ближайшая остановка к дачным участкам — железнодорожная станция, но от нее пенсионерам тяжело добираться, единственный проезд проходит через кладбище. Глава города поручила профильному департаменту рассмотреть возможные варианты организации движения.
Также самарцы обратились с вопросом об устранении дефектов на дороге по улице Магистральной, которая ремонтировалась последний раз 2 года назад.
— Специалистами уже составлена дефектная ведомость, в ближайшее время подрядная организация выполнит ремонт в рамках гарантийных обязательств, — отметили в мэрии.