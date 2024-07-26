Радий Хабиров наградил чиновника, ушедшего на СВО

Рассказывая о добровольце полка «Башкортостан», возглавившего медицинскую службу, руководитель республики назвал его «примером настоящего мужества и патриотизма». Многие годы Руслан Хабиров трудился в администрации Сибая. Он возглавлял городскую службу занятости.
— Он действительно — заслуженный человек, — отметил Радий Хабиров. — Обсудили с ним вопросы обеспечения нашего полка. Как и многие наши военнослужащие, он благодарит жителей республики за поддержку и за то, что на передовой наши парни не испытывают недостатка в медикаментах.