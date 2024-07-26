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Радий Хабиров наградил чиновника, ушедшего на СВО

Сегодня, 26 июля, глава Башкирии Радий Хабиров вручил участнику военной спецоперации Руслану Хабирову удостоверение заслуженного работника социальной защиты населения РБ.

Источник: Администрация Главы Республики Башкортостан

Рассказывая о добровольце полка «Башкортостан», возглавившего медицинскую службу, руководитель республики назвал его «примером настоящего мужества и патриотизма». Многие годы Руслан Хабиров трудился в администрации Сибая. Он возглавлял городскую службу занятости.

— Он действительно — заслуженный человек, — отметил Радий Хабиров. — Обсудили с ним вопросы обеспечения нашего полка. Как и многие наши военнослужащие, он благодарит жителей республики за поддержку и за то, что на передовой наши парни не испытывают недостатка в медикаментах.