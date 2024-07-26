Пентагон признал, что занимался дискредитацией китайской вакцины

До этого официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс в письменном комментарии для ТАСС не стала опровергать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявила, что Пентагон противодействует КНР в информационном пространстве.