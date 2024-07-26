Пентагон признал, что занимался дискредитацией китайской вакцины

Об этом сообщает Reuters.
«Это правда, что [Минобороны США] распространяло среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — говорится в правительственном документе.
В тексте отмечается, что Пентагон признал, что допустил некоторые ошибки в распространении информации о коронавирусе.
Также подчеркивается, что Вашингтон позднее признал, что кампания по дискредитации вакцин не соответствует приоритетам США.
До этого официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс в письменном комментарии для ТАСС не стала опровергать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявила, что Пентагон противодействует КНР в информационном пространстве.