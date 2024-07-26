ФБР решило допросить Трампа

Ранее журналист Newsmax со ссылкой на источник в полиции Пенсильвании сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что бывший президент США был ранен осколками телесуфлера, в который, в свою очередь, попал стрелок. В ответ на это The New York Times (NYT) опубликовало фотографии, на которых запечатлен полет пули рядом с головой Трампа.