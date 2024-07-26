Военный «Азова» назвал прошлогоднее контрнаступление Украины дебильным

Он рассказал, что в ходе контрнаступления 47-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) накрыла соседняя бригада, после чего начался треш. В следствие этого одна из них отступила, а другая не смогла прорваться. При этом командир данного направления отказался приехать на место, чтобы координировать взаимодействие бригад.