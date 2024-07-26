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Военный «Азова» назвал прошлогоднее контрнаступление Украины дебильным

Прошлогоднее контрнаступление Украины было «дебильным». Таким его назвал начальник штаба батальона «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Богдан Кротевич, передает «Страна.ua».

Источник: AP 2023

По мнению военного, наступать на пять линий обороны России было провальным решением.

Он рассказал, что в ходе контрнаступления 47-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) накрыла соседняя бригада, после чего начался треш. В следствие этого одна из них отступила, а другая не смогла прорваться. При этом командир данного направления отказался приехать на место, чтобы координировать взаимодействие бригад.

Ранее в Европе исключили возможность контрнаступления ВСУ. Журналист газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан заявил, что, хотя украинские войска предпринимают попытки атаковать, их нельзя назвать масштабными.