Суд во Львове арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве украинского политика Ирины Фарион показал ее дочери Софии язык на заседании суда, а она пожелала ему «гнить в тюрьме». Как сообщили в МВД Украины, 18-летний Вячеслав Зинченко планировал убийство несколько месяцев и не собирался останавливаться: полиция нашла у него список других потенциальных жертв из числа львовских политиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».