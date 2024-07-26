Россия смогла поддержать формат «ядерной пятерки» на плаву, заявил МИД

«С учётом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами вряд ли кого-то удивит тот факт, что “пятёрка” находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьёзные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. В связи с этим было бы странно ожидать сейчас от “пятёрки” каких-либо ощутимых и тем более крупных свершений», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.