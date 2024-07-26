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Россия смогла поддержать формат «ядерной пятерки» на плаву, заявил МИД

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в период своего председательства в «ядерной пятерке» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу — поддержание данного формата «на плаву», несмотря на серьёзные противоречия участников по обсуждаемым вопросам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«С учётом спровоцированного странами Запада удручающего положения дел в отношениях между ядерными державами вряд ли кого-то удивит тот факт, что “пятёрка” находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьёзные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам. В связи с этим было бы странно ожидать сейчас от “пятёрки” каких-либо ощутимых и тем более крупных свершений», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

«Вместе с тем в период российского координаторства удалось сохранить необходимую основу для того, чтобы “пятёрка” продолжала функционировать. Самоценно, что пять стран поддерживают канал, позволяющий направлять важные сигналы и доводить принципиальные подходы. В нынешних обстоятельствах это уже немало. Так что на сегодня можно говорить о том, что российской стороной была решена главная задача — прагматичное поддержание данного формата “на плаву”», — указала Захарова.

Нельзя исключать, указала она, что в будущем, «при вызревании необходимых условий, “пятёрка” еще сможет сыграть значимую роль и создать ту “добавленную стоимость”, на которую стороны рассчитывали при формировании этой диалоговой площадки в тематической привязке к содержанию обзорного процесса по Договору о нераспространении ядерного оружия».

Ядерной «пятеркой» называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета ГА ООН прошла встреча «пятерки» на уровне экспертов.

дипломатия
Захарова Мария